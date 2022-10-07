Врачи Татарстана научат мобилизованных оказывать первую помощь

В Татарстане организовали курсы по оказанию первой медицинской помощи для мобилизованных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

«Умение оказать первую помощь себе или товарищу особенно важно в нестандартной обстановке. Как известно, очень часто результат лечения зависит от того, насколько быстро и грамотно проделаны первые манипуляции. Надеемся, что наши курсы будут полезны мобилизованным, и от всей души желаем, чтобы все опасности обошли их стороной», — отметил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Трехдневные курсы начались сегодня в «Казань Экспо». Их организовали Министерство здравоохранения РТ и Республиканская клиническая больница. С этой инициативой в Минздрав обратился депутат Государственной Думы РФ Илья Вольфсон.

Каждый день врачи и инструкторы медицины катастроф РКБ будут читать пять лекций, которые позволят резервантам приобрести знания и навыки, необходимые для оказания медицинской помощи в экстренной ситуации.