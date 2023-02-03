Врачи Спасской ЦРБ спасли мужчину с тяжелой стадией мышиной лихорадки

В центральную районную больницу Спасского района Татарстана 63-летний мужчина поступил 21 января, сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы.

Мужчина обратился с жалобами на почки и ноги. Во время обследований у пациента выявили атеросклероз сосудов ног и небольшую язвочку на стопе. Пока ждали анализы, специалисты начали лечение атеросклероза.

«Пока мы ждали анализы, состояние мужчины начало стремительно ухудшаться. По анализам и симптоматике установили геморрагическую лихорадку. Экстренно собрали консилиум, созвонились с РКБ и инфекционной больницей. Пациент был не транспортабельным из-за тяжести заболевания», – отметили в Спасской ЦРБ.

Тогда районные медики начали лечение самостоятельно по рекомендациям казанских коллег. И через 6 дней мужчину удалось стабилизировать и перевести из реанимации в общее отделение.

Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке.