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Ру Тат
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Здоровье
13 апреля 2022  12:47

Врачи Спасской ЦРБ и РКБ спасли водителя, который час пролежал в снегу после ДТП

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Команда врачей Спасской ЦРБ и Республиканской клинической больницы спасли 47-летнего водителя легкового автомобиля, который попал в ДТП под Болгаром. 

По словам водителя, во время обгона он, уходя от столкновения со встречной машиной, вылетел с трассы в кювет. Мужчину выбросило из машины в снег, однако никто из проезжавших мимо в тот момент машин не остановился.

«Я пополз ближе к дороге, чтобы меня заметили, в сугробах машину было не видно. Как только меня заметили и остановились, я потерял сознание. Очнулся уже в больнице», – вспоминает пострадавший.

Сколько именно мужчина пролежал в снегу, сказать сложно, поскольку часть времени он был без сознания, но по примерным подсчетам около часа. 

Скорая помощь доставила мужчину в Спасскую ЦРБ, где его прооперировали, чтобы справиться с внутрибрюшным кровотечением. После хирургического вмешательства вертолетом санавиации мужчину доставили в травматологический центр РКБ, где он перенес еще несколько операций.

В настоящее время пострадавший водитель чувствует себя удовлетворительно, опасность миновала.

#травмоцентр ркб #санавиация #пострадал в дтп
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