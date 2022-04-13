Врачи Спасской ЦРБ и РКБ спасли водителя, который час пролежал в снегу после ДТП

Команда врачей Спасской ЦРБ и Республиканской клинической больницы спасли 47-летнего водителя легкового автомобиля, который попал в ДТП под Болгаром.

По словам водителя, во время обгона он, уходя от столкновения со встречной машиной, вылетел с трассы в кювет. Мужчину выбросило из машины в снег, однако никто из проезжавших мимо в тот момент машин не остановился.

«Я пополз ближе к дороге, чтобы меня заметили, в сугробах машину было не видно. Как только меня заметили и остановились, я потерял сознание. Очнулся уже в больнице», – вспоминает пострадавший.

Сколько именно мужчина пролежал в снегу, сказать сложно, поскольку часть времени он был без сознания, но по примерным подсчетам около часа.

Скорая помощь доставила мужчину в Спасскую ЦРБ, где его прооперировали, чтобы справиться с внутрибрюшным кровотечением. После хирургического вмешательства вертолетом санавиации мужчину доставили в травматологический центр РКБ, где он перенес еще несколько операций.

В настоящее время пострадавший водитель чувствует себя удовлетворительно, опасность миновала.