Врачи спасли жительницу РТ, которой в результате ДТП осколки ребер пронзили легкие

Пострадавшую в ДТП 25-летнюю жительницу Нижнекамска привезли в НЦРМБ в том момент, когда ее пульс еле прощупывался. Информация об этом появилась в телеграм-канале горздрава Нижнекамска.

Медики больницы оперативно провели все необходимые исследования, взяли анализы и сделали узи. Выяснилось, что в результате ДТП осколки ребер проткнули легкие, началось сильное внутреннее кровотечение и произошел пневмоторакс. К этому прибавилось кровотечение из-за разрыва селезенки. В добавок ко всему, у девушки была сломана ключица.

Врачи провели дренаж легких. Из-за осколков одно лёгкое оказалось сильно повреждено. Было принято решение об удалении части органа дыхания, а также селезенки, которую было невозможно восстановить.

Из-за низкого гемоглобина потребовалась экстренное переливание крови.

Операция продлилась около часа. Врачам удалось спасти пациентку. Через некоторое время она перенесла еще одну тяжёлую операцию на ключице. Сейчас девушка уже выпивалась домой.

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