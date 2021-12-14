Врачи спасли ребенка из Челнов, который проглотил 40 магнитов-шариков

Детские хирурги Камского детского медцентра достали из желудка ребенка 40 магнитных шариков. Ему провели эндоскопическую операцию. После проведенного лечения ребенка выписали домой.

Это уже второй случай в этом медцентре за год, когда дети глотают большое количество магнитов. Те же хирурги спасли девочку, которая проглотила 13 магнитов-шариков. В ее случае магниты прошли по желудочно-кишечному тракту, притянулись друг к другу и образовали цепочку-кольцо вокруг кишечника.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Опасность состоит в том, что на ткань, которая попала между шариками, идет очень большое давление. При таком раскладе могут образовываться дырки в стенках кишечника, а содержимое кишечника выйти в полость между внутренними органами живота. Это, в свою очередь, ведет к перитониту, то есть к серьезному воспалительному процессу. Потеря времени может грозить ребенку жизни. Поэтому очень важно в первые часы приехать в стационар для извлечения инородного тела», – отметил врач-хирург Детской больницы КДМЦ Дамир Хузин.

В связи с этим врачи призывают родителей всегда быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра. Особенно если ваш ребенок отличается особым любопытством пробовать все на вкус, сообщается в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Не приобретайте игрушки, состоящие из мелких деталей. Уберите из зоны доступа детей мелкие предметы: пуговицы, иголки, крупы, монеты, батарейки», – обратился к родителям детский врач-хирург КДМЦ.