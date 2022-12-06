Врачи сообщили о состоянии девушек, отравившихся угарным газом в Казани

Девушки, которые вчера в Казани отравились угарным газом, находятся на лечении в отделении токсикологии седьмой городской больницы. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая этим отделением, главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Девушки 21 и 22 лет поступили в клинику с отравлением третьей степени.

«На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести с положительной динамикой от момента поступления. Девушки в сознании, они получают антидотовую терапию», – рассказала врач.

Специлисты дают девушкам положительные прогнозы по выздоровлению. По словам токсиколога, при таких отравлениях происходит кислородное голодание, что может привести к инсультам и нарушению работы сосудов головного мозга. Именно поэтому пациентки находятся под контролем врачей.

Напомним, что девушки отравились вечером в доме №26а по проспекту Ибрагимова в Казани, причина происшествия устанавливается, прокуратура Татарстана организовала проверку.