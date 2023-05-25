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Врачи сообщили о поражении 70 процентов легких у главы МВД ЛНР после покушения
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Исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию после покушения, у него поражено до 70% легких, сообщает ТАСС.
«У Игоря Александровича в результате ранения поражено до 70 процентов легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 мая при взрыве в центре Луганска получил ранения временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
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