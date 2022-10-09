«Врачи смотрели и удивлялись»: бавлинец встал после паралича и поднимает на ноги других

Татарстанец, получивший в ДТП с «КАМАЗом» разрыв спинного мозга, вновь начал ходить, удивив зарубежных врачей. Он разработал собственные тренажеры, и теперь возвращает к полноценной жизни других людей, годами проводивших жизнь в инвалидных креслах. О своей работе и жизни основатель АНО «Я смогу» Марат Ильясов рассказал обозревателю «Татар-информа».

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«За доли секунды до столкновения с «КАМАЗом» открыл глаза»

Заниматься разработкой тренажеров для инвалидов Марата Ильясова из Татарстана вынудили жизненные обстоятельства. Во время учебы в вузе он попал в ДТП, после которого стал инвалидом первой группы. Мужчина получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника, был полностью парализован. Благодаря постоянной реабилитации, ежедневным тренировками собственным тренажерам встал на ноги сам и сейчас помогает пациентам, которые, как и он в свое время, учатся ходить заново.

«Это было 16 лет назад. 7 октября 2006 года я попал в аварию, тогда мне было 25 лет. Авария была страшная, с тяжелыми последствиями. Мы с другом ехали на легковой машине из Башкирии в Татарстан, когда произошло лобовое столкновение с «КАМАЗом». Авария случилась как раз перед сессией. Я тогда учился заочно в Московском государственном открытом университете на горно-нефтяном факультете, работал в нефтяной отрасли», - рассказал Марат Ильясов.

Автомобилем «ВАЗ-2114» управлял друг Марата. В дороге собеседник «Татар-информа» находился на переднем пассажирском кресле и задремал. Буквально за доли секунды до столкновения с «КАМАЗом» он открыл глаза, увидел кабину приближающегося грузовика, а после удара потерял сознание.

«Пришел в себя в больнице, находясь в горизонтальном положении. Увидел яркий свет больничных ламп и опять потерял сознание. Через несколько часов очнулся в больничной палате, возле меня сидела мама», - продолжает вспоминать мужчина.

Марату врачи поставили серьезный диагноз – перелом шейного отдела позвоночника с тяжелейшим ушибом спинного мозга. Он не мог двигаться, был прикован к постели, состояние осложнялось отеком головного мозга и легких.

«Руки, ноги, внутренние органы – все полностью отказало в работе. Пострадали третий, четвертый и пятые шейные позвонки. Высокая температура держалась больше месяца. Операцию сделали позже, когда она спала», - говорит татарстанец.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Через два месяца после визуальных тренировок зашевелился палец ноги»

Врач больницы посоветовала тяжелому пациенту представлять себя здоровым, визуализировать разные картины жизни и испытывать при этом положительные эмоции. Через два месяца после таких визуальных тренировок у молодого человека впервые зашевелился большой палец на правой ноге.

«Мы посещали различные процедуры – иглоукалывание, магнитотерапию, ЛФК, лежали в кислородной камере. Специалист этой камеры Эльмира Загировна как раз мне и посоветовала визуализировать себя здоровым, а при выписке подарила книжку Мирзакарима Норбекова», - вспоминает Марат.

Обездвижено лежа на больничной койке, мужчина часами представлял себя здоровым, как раньше. В мыслях он вновь передвигался без проблем, бегал, прыгал, плавал. Он старался не думать о своем нынешнем состоянии, вспоминая самые счастливые моменты из жизни, параллел ьно занимался дыхательной гимнастикой.

В больнице Уфы Марат пробыл больше двух с половиной месяцев, его выписали за неделю перед Новым годом. Мужчина также оставался парализованным, и родные отвезли его домой в Бавлы. После новогодних праздников его отправили в республиканский клинический неврологический центр под Казанью, где он пробыл полтора месяца. В течение первого года после аварии пострадавший проходил реабилитацию 12 раз в различных медицинских учреждениях. И всюду его сопровождала мама.

«Когда люди получают какие-либо травмы, тяжелые увечья или серьезно заболевают, они зацикливаются на этом. Почему нет результата или улучшений после лечения? Потому что люди зациклены, они думают: «За что мне все это?». Он переполняются жалостью к себе и живут этим днем и ночью. Я научился переключаться, старался не думать о том, что случилось. Думал о хорошем, планировал дальнейшую реабилитацию», - вспоминает Ильясов.

Кроме позитивного мышления он на протяжении нескольких лет занимался физическими тренировками по 10-12 часов в день. Старался выполнять упражнения, которые рекомендовали врачи. Так мужчина шел небольшими, но верными шагами к нормальной жизни. Сначала научился сидеть, потом начал потихоньку вставать, пытался сделать шаги. Через год после ДТП татарстанец начал ходить при поддержке различных устройств.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Врачи Германии удивлялись - как я хожу с разрывом спинного мозга?»

Спустя шесть лет после аварии Марату повезло, он стал участником программы благотворительного фонда и отправился на обследование в Германию.

«Этот фонд возглавлял депутат Госдумы РФ от Татарстана РишатАбубакиров. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. В те времена благотворительный фонд помогал жителям четырех районов юго-востока Татарстана, в том числе и жителям Бавлинского района», - пояснил собеседник.

Специалисты Германии обследовали татарстанца на протяжении недели. После этого состоялся врачебный консилиум.

«Врачи смотрели на меня и на снимки и удивлялись – как я хожу с таким диагнозом? Говорили, что такого еще не было в их практике. Они сказали, что у меня, оказывается, разрыв спинного мозга, и что с таким диагнозом люди не то, что ходить, даже сидеть не могут», - отметил житель Бавлов.

Изначально предполагалось, что зарубежные специалисты сделают ему высокотехнологичную операцию. Поэтому перед поездкой Марат, его друзья, родственники, соседи, знакомые и незнакомые люди собирали на эти цели деньги. Но операцию так и не сделали.

«Мне сказали, что наращивать спинной мозг еще не научились, нет таких технологий. Но взамен предложили курс реабилитации, которая длилась полтора месяца», - сказал Марат.

В Германии на реабилитации ему довелось побывать всего три раза – в 2012, 2013 и 2014 годах. Мужчина и сейчас ходит при помощи двух тростей с подлокотниками. Говорит, что все испытания, через которые ему довелось пройти в жизни, были неспроста. Еще когда Марат вместе с мамой собирал деньги на операцию и обращался на различные предприятия, познакомился с хорошими и добрыми людьми. Один из них подсказал ему интересную идею.

«В Башкортостане я познакомился с крупными руководителями, которые меня принимали лично. Один из них - директор научно-производственной фирмы Марат Нугуманов стал моим наставником. После очередной поездки в Германию он мне задал вопрос: «Марат, когда ты сам начнешь лечить людей?». Я его тогда не понял, подумал: «Как мне лечить людей, когда я сам – инвалид и нуждаюсь в помощи?», - пояснил татарстанец.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

Житель Бавлов разработал 12 моделей авторских тренажеров

На последующих встречах знакомый еще несколько раз задал ему тот же самый вопрос. Тогда Марат всерьез задумался об этом. К тому времени к нему периодически за помощью и советами обращались люди с разными физическими недугами.

«Так возникла идея создания реабилитационного центра. Посоветовались с мамой и решили у себя в квартире принимать людей, а если кто-то не мог приехать, то мы ездили сами», - продолжает рассказ собеседник.

Занимаясь на реабилитационном оборудовании, мужчина испытывал трудности, поскольку не мог делать движения с нужной амплитудой. Тогда к нему пришла идеясоздать собственные тренажеры. Самые первые из них он изготавливал дома кустарным способом в 2009-2010 годах.

«На них занимался я и те люди, которые к нам приходили. У меня и у них были хороши результаты. Потом друг, руководитель крупной организации, посоветовал мне пойти учиться в медицинский вуз. Впервые он сказал об этом в 2012 году, а в 2013 я уже поступил в КГМУ, где выучился на специалиста по социальной работе. Вообще обучение в Казанском государственном медицинском университете сыграло для меня огромную роль, и особенно мой наставник и научный руководитель декан факультета «Экономической теории и социальной работы» – Максимова Маргарита Николаевна, благодаря которой я приобрел знания и узнал о различных грантовых проектах, деятельности некоммерческих организаций, и многом другом. А выпускная квалификационная работа, дала начало открытию организации и оздоровительного центра» - отметил Марат.

Сейчас у него три законченных высших образования, первый диплом – нефтяника, второй – соцработника, а третиймужчина получил в Поволжской академии физической культуры и спорта и туризма, чтобы проводить занятия физкультурой с людьми, имеющими отклонения в здоровье.

Житель Бавлов в 2017 году зарегистрировал автономную некоммерческую организацию содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу». В 2019 открыл оздоровительно-реабилитационный центр «Я смогу» в Бавлах, в 2020 году при поддержке Президента РТ и партнеров центр переехал в современное и просторное помещение.

Мужчина разработал 12 различных моделей авторских тренажеров, 8 из них модернизировал.Такие устройства изготавливают два завода, которые находятся в Татарстане и в Башкортостане. На тренажерах бесплатно занимаются посетители спортивно-реабилитационного комплекса для людей с ОВЗ «Я смогу» в Бавлах.

«Особенность работы нашего центра заключается в том, что мы подключаем к тренировкам ухаживающих и сопровождающих инвалидов людей во время каждого занятияи обучаем их как правильнозаниматься дома», - подчеркнул Ильясов.

Разработчик тренажеров за последние пять лет прочитал порядка 200 разных книг по психологии и рекомендует лучших авторов другим людям с ограниченными возможностями. Татарстанец также советует людям вести дневники собственных достижений, верить в лучшее и смотреть позитивные, добрые фильмы.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Проведший 17 лет на инвалидной коляске мужчина из Москвы встал на ноги»

О работе Марата Мударисовича люди в основном узнают из соцсетей. К нему обращаются татарстанцы, получившие различные травмы, с ДЦП, мышечной атрофией, рассеянным склерозом, различными аутоиммунными заболеваниями. Спикер говорит, что за прошедшие годы занимался с сотнями людей. В его практике было несколько случаев, когда годами прикованные к постели люди вставали на ноги, а некоторые смогли вернуться к работе.

«Мужчина из Москвы немного старше меня провел 17 лет на инвалидной коляске. У него отказали ноги из-за последствий инфекционного заболевания. После занятий он начал самостоятельно передвигаться», - рассказал Марат.

По роду деятельности ему приходилось сталкиваться с ужасающими историями. Так, девушка из города Бавлы стала инвалидом после жестокого избиения.

«Двигательная активность нарушается при травмах не только спинного мозга. При травмах головного мозга людей также парализует. Девушку избил муж, повредил внутренние органы, пробил голову. После занятий и реабилитации она смогла вновь ходить, через два года вернулась к работе», - продолжает вспоминать случаи из практики собеседник.

Минувшим летом в его центр приезжал 31-летний мужчина из Томска по имени Рустам. Его реабилитация в Татарстане длилась два месяца. До этого мужчина не мог самостоятельно стоять на ногах.

«Раньше он доставал еду из холодильника, стоя на коленях, а сейчас делает это, стоя на двух ногах»,- отметил Ильясов.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

Рустам Миннниханов протестировал один из тренажеров

Марат Мударисович - лауреат премии Президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.В 2021 году его центр «Я смогу» Рустам Минниханов посетил лично.

«У нас в гостях в прошлом году побывал Президент РТ Рустам Миннниханов. Он лично протестировал один из тренажеров и поддержал мою идею о масштабировании этого оборудования в республике», - отметил Марат Ильясов.

Визит главы республики вдохновил основателя центра на новую работу. Сейчас на его авторских тренажерах занимаются пациенты в шести районах Татарстана и трех районах Башкортостана. Так, в прошлом году специальное реабилитационное оборудование апробировали в республиканском клиническом неврологическом центре, а в этом году – в реабилитационном отделении седьмой городской больницы, а также в госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Мои тренажеры лечат и ставят на ноги пациентов данных учреждений. Еще две партии мы скоро повезем в Москву. Одну партию повезем для проведения клинических исследований и получения в дальнейшем регистрационных удостоверений как на медицинское, реабилитационное оборудование. Другую партию везем в Федеральный центр мозга и нейротехнологий в Москве», - подчеркнул основатель реабилитационного центра для инвалидов.

Услуги центра «Я смогу» в Бавлах для посетителей бесплатные и предоставляются при поддержке партнеров и за счет грантовых конкурсов. Марату Ильясову удалось выиграть девять различных грантов. Люди приходят в этот центр, представляют справки об инвалидности и индивидуальные программы реабилитации,а взамен получают различные услуги, в том числе инеобходимые консультации специалистов.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Благодаря маме заново научился ходить»

Сам Марат старается вести активный образ жизни, по возможности поднимается пешком по лестницам, посещает бассейн, увлекается ипотерапией. В этом году его автономная организация отметила пятилетний юбилей. Мужчина говорит, что за все успехи в жизни благодарен маме.

«Мою маму зовут Ильясова ГайшаЗагитовна. Она сыграла главную роль в моей жизни, не знаю, чтобы бы я без нее делал. Мама все бросила – дом, работу, чтобы быть со мной. Благодаря маме я второй раз встал на ноги. Какие бы у меня планы не были, онавсегда со мной», - говорит Марат Ильясов.

Гайша Загитовна сопровождала сына во все медицинские учреждения по России и в Германии. Женщина даже училась вместе с ним, ходила на лекции в вузы.

«При помощи мамы я получил два высших образования. Она сидела вместе со мной на лекциях и записывала их. Я сам быстро записывать не мог, поэтому слушал, готовился, сдавал экзамены», - пояснил спикер.

Конечно, помощь была не только в поездках и при составлении конспектов. Гайша Загитовна всегда оказывала и продолжает оказывать моральную поддержку сыну, помогает во всех его начинаниях.

Свою собственную семью Марат Ильясов еще не создал, но очень к этому стремится. Он любит детей, часто играет со своими племянниками и мечтает о сыновьях.

После всего пережитого в жизни Марат Мударисович признается, что чувствует себя более счастливым человеком, чем в молодости, до аварии. Теперь его жизнь наполнена смыслом.

«Раньше я жил для себя, а сейчас, надеюсь, что приношу пользу другим людям. Когда мы с мамой видим результаты нашего труда, радостные глаза людей, это здорово. Значит, недаром я все это на себе испытал. Считаю, что человек должен принести какую-то пользу обществу, оставить после себя какой-то след», - подчеркнул мужчина.

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым

«Прихожу в мечеть, чтобы сказать «спасибо»»

Ильясов – верующий человек, регулярно посещает мечеть. Он приходит туда, не для того, чтобы о чем-то попросить у Аллаха, а с благодарностью.

«Прихожу в мечеть, чтобы сказать «спасибо». Благодарю Всевышнего за то, что хожу, и за все, что у меня есть. У меня есть самая лучшая мама на свете. Считаю, что мне очень повезло с родителями и с друзьями, которые поддерживают меня столько лет. Куда бы я не обращался, в большей степени люди меня поддерживают, и я очень за это благодарен», - говорит собеседник.

В дальнейшем он планирует открыть центры поддержки инвалидов по всему Татарстану и России, развивать новый вид адаптивного спорта, способствующий социализации людей. За три последних года житель Бавлов провел 20 соревнований на «тренажерах-машинках», в которых приняли участие около 650 людей с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана и соседних республик.

«Вы бы видели лица людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, когда они получают первые медали в своей жизни. Вы знаете, как они радуются, как радуются их родители? Человек понимает, что все возможно, что его жизнь протекает не только в четырех стенах, она намного лучше», - пояснил Ильясов.

Согласно статистическим данным, в России проживает более 12 млн человек с инвалидностью, в Татарстане - около 280 тыс., а в Бавлинском районе– 2,5 тыс. или 6-8% от общего количества. Спикер уверен, что все они могут улучшить состояние здоровья, но для этого нужна вера в собственные силы и глубокая мотивация, правильный выбор и упорный ежедневный труд.