Общество 22 мая 2026 14:06

Врачи РКОД восстановили женщине пищеварение после удаления нескольких органов

Хирурги Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана восстановили женщине пищеварение после удаления нескольких органов. Медики сделали это через маленькие проколы. Об этом рассказали в пресс-службе РКОД.

71-летняя женщина поступила к медикам с механической желтухой. Обследование показало сразу две опухоли поджелудочной железы – в головке и теле органа. Сохранить часть железы было невозможно.

Сначала врачи прочистили желчные протоки, чтобы убрать желтуху, затем провели четыре курса химиотерапии. После этого пациентку направили на операцию. Вмешательство длилось более пяти часов. Хирурги полностью удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, селезенку и желчный пузырь.

Затем нужно было восстановить прохождение пищи и желчи. Хирурги сделали это через небольшие проколы, без большого разреза.

Операция прошла успешно. Пациентка выписана из клиники.

