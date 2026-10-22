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Общество 22 октября 2026 13:21

Врачи РКОД восстановили грудь жительнице Камчатки без импланта

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В Казани врачи Республиканского онкодиспансера восстановили грудь пациентке с применением микрохирургических технологий. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

42-летняя жительница Камчатки после перенесенного онкологического заболевания и удаления правой молочной железы прошла несколько этапов реконструкции. Из-за индивидуальных особенностей организма не прижились ни имплант, ни специальный экспандер для растяжения тканей.

Врачи РКОД провели операцию с помощью технологии DIEP-реконструкции – метода который позволяет обойтись без импланта, используя собственные ткани, взятые с нижней части живота.

«Мы взяли участок кожи и жировой ткани вместе с питающими сосудами, перенесли его на место удалённой молочной железы и под микроскопом соединили сосуды», - рассказала онколог отделения маммологии и реконструктивно-пластической хирургии Ирина Овчинникова.

#республиканский онкодиспансер #ркод мз рт #минздрав татарстана
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