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Общество 25 сентября 2026 12:14

Врачи РКОД удалили у женщины опухоль кости и заменили коленный сустав протезом

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Онкологи Татарстана удалили у женщины пораженную опухолью часть кости и заменили коленный сустав эндопротезом. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского онкодиспансера.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль в ноге. Во время обследования врачи обнаружили злокачественную опухоль в основной кости голени, которая участвует в формировании коленного сустава. Из-за поражения кости существовал риск перелома.

Хирургам предстояло удалить пораженную часть кости и восстановить функцию коленного сустава. Пациентке установили эндопротез, параметры которого подобрали индивидуально. Протез дополнительно защитили тканями икроножной мышцы пациентки.

Сейчас женщина восстанавливается после операции.

#ркод #Здоровье #медицина
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