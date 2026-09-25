Врачи РКОД удалили у женщины опухоль кости и заменили коленный сустав протезом
Онкологи Татарстана удалили у женщины пораженную опухолью часть кости и заменили коленный сустав эндопротезом. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского онкодиспансера.
Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль в ноге. Во время обследования врачи обнаружили злокачественную опухоль в основной кости голени, которая участвует в формировании коленного сустава. Из-за поражения кости существовал риск перелома.
Хирургам предстояло удалить пораженную часть кости и восстановить функцию коленного сустава. Пациентке установили эндопротез, параметры которого подобрали индивидуально. Протез дополнительно защитили тканями икроножной мышцы пациентки.
Сейчас женщина восстанавливается после операции.