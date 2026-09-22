Фото: пресс-служба РКОД

Врачи РКОД удалили у пациента опухоль почки и тромб самой большой вены организма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского онкодиспансера.

У 67-летнего жителя Ижевска обнаружили опухоль правой почки размером порядка 7 сантиметров. При этом новообразование вызвало тромб в почечной вене, который затем распространился в крупнейшую вену организма, нижнюю полую, а также дошел до вены левой почки. Ситуация осложнялась тем, что из-за нарушения кровотока у пациента сформировалась сеть обходных сосудов, а левая почка не работала в полную силу.

Семья мужчины рассматривала лечение в федеральных центрах, однако его сын связался с врачами РКОД, и уже через сутки пациента пригласили лечиться в Казань.

Мужчине назначили операцию, во время которой хирурги увидели, что тромб затронул также часть стенки нижней полой вены. В результате пациенту удалили опухоль вместе с правой почкой и пораженный участок вены. При этом врачи смогли сохранить венозный отток от левой почки.

Уже через неделю после операции пациент собирается домой.

«Я выписываюсь с верой в будущее. Буду жить», – говорит мужчина и благодарит врачей за новую жизнь.