Врачи РКОД удалили раковые опухоли 83-летнему жителю Татарстана через маленькие проколы

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана провели сложнейшую операцию по удалению злокачественных опухолей 83-летнему мужчине. Об этом рассказали в пресс-службе РКОД.

Пенсионер пришел к врачам с жалобами на сердце, но на обследовании у него диагностировали тяжелую анемию, а за ней – сразу два злокачественных процесса: опухоль прямой кишки и опухоль желудка с двумя метастазами в печень.

Перед пациентом и его семьей встал трудный вопрос: стоит ли в таком возрасте идти на риск большой операции? После беседы с хирургом пациент и его близкие приняли решение довериться врачам полностью.

Вмешательство проводили хирурги онкологического отделения №10 Амир Валиев и Булат Валитов, анестезиолог-реаниматолог Михаил Левин, операционная медсестра Лейсан Нагимова и медсестра-анестезистка Гульшат Абрамова.

За четыре часа врачи выполнили лапароскопическую операцию: удалили прямую кишку, два сегмента печени и три четверти желудка с лимфоузлами. Обычно такой объем требует широкого разреза, но здесь все сделали через несколько небольших проколов.

Сегодня мужчина уже самостоятельно ходит, ест щадящую пищу и восстанавливается быстрее, чем ожидалось.