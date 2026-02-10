Врачи РКОД Татарстана заменили женщине бедренную кость, пораженную опухолью

Фото: РКОД Татарстана

В Татарстане врачи Республиканского клинического онкологического диспансера заменили пациентке бедренную кость, пораженную саркомой. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.



В апреле женщина столкнулась с болью в ноге, которая продолжительное время не утихала. На обследовании был поставлен диагноз «саркома». Во время ожидания результатов анализа биопсии в федеральном центре опухоль разрушала бедренную кость и вскоре произошло одно из самых тяжелых осложнений – патологический перелом. В большинстве подобных случаев пациентам ампутируют ногу.

Фото: © РКОД Татарстана

Врачебный консилиум РКОД принял нестандартное решение: начать химиотерапию, даже несмотря на перелом и отсутствие заключения федерального центра.

«Наша задача была – остановить опухолевый процесс, оценить динамику и сохранить возможность для следующего, хирургического этапа лечения», – сказал заведующий отделением химиотерапии № 1 Рустем Сафин.

На фоне химиотерапии удалось добиться больших результатов: значительно уменьшился болевой синдром, появилась возможность вставать и ходить с ортезом. К работе подключились реабилитологи. Восстановление шло постепенно. Когда стало ясно, что опухолевый процесс удалось взять под контроль, врачи перешли к хирургическому этапу.

Фото: © РКОД Татарстана

«Объем поражения был крайне большим – фактически затронута вся бедренная кость. Здесь нам удалось выполнить радикальное хирургическое вмешательство с сохранением конечности», – отметил заведующий онкологическим отделением № 16 Ильдар Сафин.

В декабре была выполнена операция, которая ранее не проводилась в Татарстане: полная замена пораженной бедренной кости с тотальным эндопротезированием тазобедренного и коленного суставов.