Врачи РКОД Татарстана удалили у мужчины опухоль весом более 10 килограммов

Редкую опухоль весом более 10 кг удалили онкологи Татарстана. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

После диспансеризации мужчину из Бугульмы отправили на обследование в Альметьевский филиал Республиканского клинического онкологического диспансера. У пациента диагностировали липосаркому – злокачественную опухоль жировой ткани. В дальнейшем мужчину направили в онкологический диспансер в Казани.

Опухоль занимала практически всю правую половину живота и сместила органы влево. У врачей была возможность удалить новообразование вместе с правой почкой, что снизило бы вероятность кровотечения при операции, однако хирурги приняли решение сохранить орган.

Операция прошла успешно – опухоль была удалена. Ее вес превышал 10 килограммов. В настоящий момент пациент восстанавливается после операции и готовится к выписке.