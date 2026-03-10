news_header_top
Общество 10 марта 2026 18:02

Врачи РКОД Татарстана удалили пациентке три опухоли за одну операцию

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана (РКОД) прооперировали пациентку с тремя онкодиагнозами. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Женщина обратилась в РКОД с подозрением на опухоль левой молочной железы. После диагностики была выполнена секторальная резекция — удален участок ткани с опухолью, материал направлен на гистологическое исследование.

Пока врачи ожидали результаты анализа, у пациентки появились новые жалобы — боли в области желудка, тошнота. Чтобы разобраться в причине, врачи продолжили диагностику.

Гастроскопия выявила опухоль желудка, а колоноскопия — новообразование сигмовидной кишки. Так выяснилось, что речь идет о трех разных онкологических заболеваниях, каждое из которых требовало лечения.

Врачи приняли решение выполнить одно комбинированное вмешательство. Многоэтапная операция продлилась пять часов. Был удален желудок и участок толстой кишки с опухолью, после чего восстановлена непрерывность пищеварительного тракта. После этого была удалена молочная железа с опухолью.

#сложная операция #уникальная операция #ркод #онкозаболевание #Здоровье #медицина
