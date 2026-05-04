Врачи РКОД Татарстана удалили гигантскую опухоль из живота женщины

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана прооперировали пациентку с гигантской опухолью в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина долгое время не обращалась к врачу, хотя за год у нее сильно увеличился живот. Медики выявили гигантское образование, занимавшее почти всю брюшную полость. Опухоль сдавливала мочеточники, сосуды и почки. Пациентку госпитализировали в первое гинекологическое отделение РКОД.

Операцию провели через разрез в передней стенке живота – только так можно было безопасно работать с таким большим образованием. Хирурги удалили опухоль вместе с маткой, придатками и большим сальником. Вес удаленного образования составил восемь килограммов.

После операции давление на внутренние органы исчезло, а функция почек восстанавливается. Опухоль направили на гистологию, после ее результатов будет определена дальнейшая тактика лечения.