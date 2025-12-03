Врачи РКОД Татарстана прооперировали рак пищевода мужчине с пересаженным сердцем

Фото: РКОД

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера прооперировали рак пищевода мужчине, который ранее перенес пересадку сердца. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе РКОД.

У 45-летнего пациента диагностировали рак пищевода. Стандартная операция могла вызвать отторжение донорского сердца, ведь мужчина ежедневно принимает иммуносупрессивные препараты. Это делает организм уязвимым, повышает риск осложнений и усложняет любое хирургическое вмешательство.

Для решения этой сложной задачи специалисты Республиканского клинического онкодиспансера объединились с командой Университетской клиники КФУ. Была сформирована мультидисциплинарная бригада: заведующий вторым торакальным отделением РКОД Том Шарапов, заместитель главного врача клиники КФУ Марат Бакиров, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 Ильяс Ахметов, а также медицинская сестра-анестезист Виктория Янковская и операционная медицинская сестра Наталья Ежова. Операция проводилась на базе Университетской клиники КФУ.

«Перед нами стояла задача, требующая буквально идеального баланса: удалить опухоль радикально и при этом не допустить лишней нагрузки на пересаженное сердце. В таких случаях каждый шаг хирурга становится критически важным, поэтому операция проходила под непрерывным контролем всех показателей», – сказал Том Шарапов.

Хирурги выбрали малоинвазивную методику. Через несколько небольших проколов был удален пораженный участок пищевода, и одномоментно выполнена пластика желудка. Во время операции пациент лежал на животе – это снижало давление на трансплантированное сердце и обеспечивало максимально безопасные условия вмешательства. Такой подход позволил снизить травматичность и минимизировать риски.

«Малоинвазивная техника стала критически важной. Она снижает болевой синдром, ускоряет восстановление и значительно уменьшает вероятность осложнений», – отметил Марат Бакиров.

Операция прошла успешно. Пациент выписан и продолжает реабилитацию.