Врачи РКОД сохранили женщине с множественной миомой матки возможность стать мамой

Фото: РКОД

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана сохранили женщине с множественной миомой матки возможность иметь детей. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

25-летняя пациентка живет в Черногории. После постановки диагноза «миома» ей предложили радикальное решение – удаление матки. Для пациентки это означало отказ от планов на беременность и материнство.

Девушка узнала об органосохраняющем методе – эмболизации маточных артерий (ЭМА) – и о возможностях лечения в РКОД Татарстана, где такие вмешательства выполняются на высоком уровне и имеют устойчивые клинические результаты.

Во время дистанционной консультации заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булат Шарафутдинов разобрал клиническую ситуацию, изучил представленные обследования и подтвердил, что в этом случае возможно лечение без удаления матки.

Фото: © РКОД

Было принято решение о проведении ЭМА – малоинвазивного вмешательства, при котором целенаправленно перекрывается кровоснабжение миоматозных узлов. В результате узлы уменьшаются и регрессируют.

Вмешательство было выполнено в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения через сосудистый доступ по лучевой артерии. Такой подход позволяет быстрее восстановиться, избежать длительного постельного режима и сопровождается меньшим риском сердечно-сосудистых осложнений, что особенно важно при сосудистых вмешательствах. Пациентка остается под дистанционным наблюдением специалистов отделения и на связи с врачами.