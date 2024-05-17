Врачи РКОД экстренно удалили пациентке опухоль трахеи, которая мешала дышать

В Республиканском клиническом онкодиспансере пациентке удалили опухоль трахеи, из-за которой она могла задохнуться в любой момент. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

75-летняя женщина обратилась в приемное отделение одной из городских больниц Казани с жалобами на одышку. Там пациентку обследовали и оказалось, что дышать женщине мешала опухоль трахеи. Она практически полностью перекрыла просвет главной дыхательной трубки в организме, просвет составлял всего два миллиметра.

«В учреждение вызвали бригаду паллиативной медицинской помощи, врач-онколог Салават Галимзянов незамедлительно доставил пациентку в онкодиспансер», – рассказали в РКОД.

Фото: Пресс-служба РКОД

Женщину сразу госпитализировали в онкологическое отделение №1 – это отделение опухолей легких и средостения. Пациентку сразу осмотрели торакальный хирург, врач-эндоскопист, анестезиолог-реаниматолог. Они увидели высокую угрозу удушения, и решили провести экстренную операцию.

Анестезиологи-реаниматологи и эндоскописты РКОД выполнили эндоскопическое удаление опухоли трахеи, то есть без разрезов. После операции просвет трахеи стал обычным и уже через два дня женщину выписали из больницы.