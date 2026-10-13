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Общество 13 октября 2026 09:51

Врачи РКОД через проколы удалили у мужчины крупную опухоль желудка

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Онкологи Татарстана через небольшие проколы удалили у мужчины восьмисантиметровую опухоль желудка. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Пациента доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Врачи выявили опухоль желудка и направили мужчину в Республиканский клинический онкологический диспансер.

Опухоль оказалась достаточно крупной. К этому моменту у пациента были настолько сильные боли, что ему требовались сильнодействующие препараты.

Операцию удалось провести через небольшие проколы. Хирурги удалили часть желудка вместе с опухолью, частью печени и участком передней брюшной стенки. Через неделю после операции мужчину выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо.

#опухоль #ркод мз рт #республиканский онкодиспансер
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