Врачи РКОД через проколы удалили у мужчины крупную опухоль желудка

Онкологи Татарстана через небольшие проколы удалили у мужчины восьмисантиметровую опухоль желудка. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Пациента доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Врачи выявили опухоль желудка и направили мужчину в Республиканский клинический онкологический диспансер.

Опухоль оказалась достаточно крупной. К этому моменту у пациента были настолько сильные боли, что ему требовались сильнодействующие препараты.

Операцию удалось провести через небольшие проколы. Хирурги удалили часть желудка вместе с опухолью, частью печени и участком передней брюшной стенки. Через неделю после операции мужчину выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо.