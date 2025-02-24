news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 24 февраля 2025 13:40

Врачи РКБ за прошлый год провели 2,5 тыс. операций бойцам СВО

За 2024 год врачи Республиканской клинической больницы провели 2,5 тыс. операций участникам СВО. Об этом сегодня на больничном совете РКБ по итогам 2024 года рассказал главный врач больницы Рафаэль Шавалиев.

«Военный госпиталь мощностью 300 коек территориально базируется в здании травмцентра. За 2024 год пролечили более 3 тыс. бойцов. Проведено более 2,5 тыс. операций, что на 75,9% больше, чем в 2023 году, когда было проведено 1436 операций. Это вклад коллектива РКБ в специальную военную операцию. Все мы ждем, что закончим ее с победой», – отметил главный врач.

Рафаэль Шавалиев добавил, что в больнице внедряют передовые разработки в практику работы военного госпиталя.

«Есть собственные разработки РКБ, например, по применению магнитов для извлечения осколков из труднодоступных критических локаций: грудной клетки, живота, почек», – отметил он.

#ркб #врачи #военнослужащие #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025