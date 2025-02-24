Врачи РКБ за прошлый год провели 2,5 тыс. операций бойцам СВО

За 2024 год врачи Республиканской клинической больницы провели 2,5 тыс. операций участникам СВО. Об этом сегодня на больничном совете РКБ по итогам 2024 года рассказал главный врач больницы Рафаэль Шавалиев.

«Военный госпиталь мощностью 300 коек территориально базируется в здании травмцентра. За 2024 год пролечили более 3 тыс. бойцов. Проведено более 2,5 тыс. операций, что на 75,9% больше, чем в 2023 году, когда было проведено 1436 операций. Это вклад коллектива РКБ в специальную военную операцию. Все мы ждем, что закончим ее с победой», – отметил главный врач.

Рафаэль Шавалиев добавил, что в больнице внедряют передовые разработки в практику работы военного госпиталя.

«Есть собственные разработки РКБ, например, по применению магнитов для извлечения осколков из труднодоступных критических локаций: грудной клетки, живота, почек», – отметил он.