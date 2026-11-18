Врачи Татарстана впервые в России применили петельный имплант, чтобы восстановить раскроившуюся грудную клетку. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Женщина попала в ДТП и получила перелом руки, а также тяжелый многооскольчатый перелом грудной клетки – она практически сложилась внутри. Вертолетом санавиации ее доставили в РКБ Татарстана. Закрепить обычными титановыми пластинами множество осколков было технически невозможно. Тогда заведующий отделением торакальной хирургии №1 Валерий Матвеев предложил коллегам использовать специальную петельную систему.

Как объяснили в РКБ, суть в том, что никелид-титановую сетку устанавливают в место деформации грудной клетки. Ранее технологию использовали только в операциях при опухолях, но в РКБ Татарстана хирурги впервые в российской практике использовали сетку при травме грудной клетки, собрав и закрепив осколки ребер, как конструктор. Также врачи ушили разрывы легкого и убрали сгустки крови.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали из клиники.