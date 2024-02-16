Врачи РКБ впервые поставили стент, чтобы расширить трахею с 4 до 20 миллиметров

Медики Республиканской клинической больницы Татарстана впервые сделали стентирование трахеи, которая сузилась до критических размеров из-за рубцов. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Помощь потребовалось 48-летнему пациенту противотуберкулезного диспансера. 10 лет назад мужчина попал в ДТП и долгое время находился на искусственной вентиляции легких. Из-за ИВЛ у пациента произошло сужение просвета трахеи – нормальные структуры ее стенки начали замещаться грубой рубцовой тканью – то есть произошел стеноз.

Фото: пресс-служба РКБ

Просвет трахеи был всего 4 миллиметра, поэтому торакальный хирург Константин Шкляев и бронхолог Фанис Нурмиев из РКБ отправились в тубдиспансер, чтобы оказать помощь.

«Сделали ригидную бронхоскопию, эндоскопическую реканализацию трахеи и стентирование трахеи», – рассказали в пресс-службе больницы.

С помощью брохоскопа медики добрались до поврежденного участка, расширили просвет трахеи и поставили стент, чтобы зафиксировать трахею в нужном положении, тем самым расширили просвет.

В пресс-службе клиники объяснили «Татар-информу», что после операции просвет увеличился до 20 миллиметров, теперь мужчине стало намного легче дышать.

Отметим также, что раньше из РКБ на стентирование отправляли в федеральный центр, теперь оказать помощь могут и специалисты клиники.