Врачи РКБ вернули к жизни мужчину, чье сердце практически остановилось

Фибрилляция предсердий случилась у мужчины, когда он был в поликлинике РКБ и ожидал приема врача, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

66-летний казанец приехал на прием к кардиологу для получения инвалидности. Бежал в поликлинику от остановки, задохнулся и у кабинета потерял сознание.

На помощь сразу же выбежали кардиолог Александр Гусев и сосудистый хирург Георгий Скрябин. Провели реанимацию и передали мужчину коллегам-реаниматологам.

«Сегодня утром мужчину прооперировали аритмологи и установили ему кардиовертер-дефибриллятор, чтобы в следующий приступ фибрилляции ритм восстановился без помощи медиков. В этот раз мужчине повезло: окажись он один или вдали от медиков, спасти бы его не смогли», – отметили в пресс-службе клиники.