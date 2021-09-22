Врачи РКБ в Казани спасли 2-летнего ребенка, который задыхался, подавившись мармеладом

С практически умирающим ребенком на руках в приемный покой Республиканской клинической больницы Татарстана сегодня вечером вбежал мужчина. Он рассказал медикам, что сын подавился мармеладом, прикусил язык до крови и почти перестал дышать.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Медики бросились реанимировать посиневшего и не дышавшего малыша.



«Счет шел на секунды, поэтому медсестры приемного покоя перехватили малыша у отца и побежали навстречу реаниматологу», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе РКБ.



Мальчика реанимировал врач Ринат Фазлыев, он оказал ему всю необходимую медицинскую помощь. Ребенок задышал самостоятельно и готовится к переводу в ДРКБ для наблюдения.

«Из приемного отделения прибежали медсестры, в руках держали ребенка. Мальчик был весь синий не дышал. Я выполнил прием Геймлиха. Мармеладка вышла из дыхательных путей», – рассказал агентству реаниматолог Ринат Фазлыев.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

«Спасти малыша удалось благодаря молниеносной реакции сотрудников приемного покоя и реанимации, даже несмотря на то, что РКБ профилируется на оказании помощи взрослым», – добавили в пресс-службе больницы.