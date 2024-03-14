Врачи РКБ удалили пациентке огромную опухоль яичника сразу после кесарева

В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы Татарстана медики за 45 минут провели кесарево сечение молодой пациентке, а после удалили огромную кисту яичника. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.

29-летняя жительница Альметьевска узнала, что у нее опухоль яичника еще до первой беременности. Тогда образование было маленьким, и, по словам специалистов, его можно было не удалять.

После вынашивания малыша киста немного выросла и женщина начала готовиться к ее удалению, однако узнала, что беременна вторым ребенком. На УЗИ женщине сказали, что после родов пятисантиметровую кисту лучше убрать.

Фото: Пресс-служба РКБ

Женщине назначили кесарево сечение. Во время операции акушеры-гинекологи РКБ Ахмад Аль-Аккуми и Лилия Шебиб обнаружили, что киста куда больше, чем было заявлено – ее размер составил 23 на 12 сантиметров. Медики быстро помогли появиться на свет малышу, а затем осторожно удалили и кисту. Процедуру удалось провести всего за 45 минут.