Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врачи РКБ удалили пациентке огромную опухоль яичника сразу после кесарева
В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы Татарстана медики за 45 минут провели кесарево сечение молодой пациентке, а после удалили огромную кисту яичника. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.
29-летняя жительница Альметьевска узнала, что у нее опухоль яичника еще до первой беременности. Тогда образование было маленьким, и, по словам специалистов, его можно было не удалять.
После вынашивания малыша киста немного выросла и женщина начала готовиться к ее удалению, однако узнала, что беременна вторым ребенком. На УЗИ женщине сказали, что после родов пятисантиметровую кисту лучше убрать.
Женщине назначили кесарево сечение. Во время операции акушеры-гинекологи РКБ Ахмад Аль-Аккуми и Лилия Шебиб обнаружили, что киста куда больше, чем было заявлено – ее размер составил 23 на 12 сантиметров. Медики быстро помогли появиться на свет малышу, а затем осторожно удалили и кисту. Процедуру удалось провести всего за 45 минут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»