Врачи РКБ Татарстана вырезали пациенту легкое с раковой опухолью и абсцессом

В Республиканской клинической больнице врачи спасли пациента с сильным поражением легкого. Историей поделились в пресс-службе клиники Татарстана.

Месяц назад у 46-летнего Равшана Абдуллаева внезапно начался сильный сухой кашель. Спустя три дня температура поднялась до 40,5 градусов. Дочка настояла на вызове скорой помощи, медики доставили мужчину в казанскую больницу №2.

Равшана обследовали и поставили диагноз «тяжелая пневмония», и под вопросом – образование в легком. Медики стабилизировали состояние мужчины и перевели его в Республиканскую клиническую больницу.

В РКБ мужчине диагностировали абсцесс верхней доли, подтвердили наличие раковой опухоли и стали обсуждать варианты лечения, был собран целый консилиум для принятия решения, ведь онкологический процесс был сильно запущен.

«Мне все подробно объяснили про диагноз и операцию, даже рисовали картинки. Я старался близко к сердцу эту информацию не воспринимать. Никому из близких не говорил, что со мной, только жена знала. В день операции я уснул, а когда проснулся, будто ничего и не было», – поделился мужчина.

Опухоль закрыла просвет бронха, из-за чего развилась пневмония, разрушающая легочные ткани. Пульмонологи, фармакологи и онкологи, торакальные хирурги решили удалить все левое легкое, ведь оно было разрушено уже наполовину.

«Сложность заключалась в наличии большого плотного гнойного мешка. Хирургам необходимо было через небольшой разрез удалить легкое с гноем, не проткнув его. А поскольку эта опухоль проросла уже в крупные сосуды, мы были вынуждены вскрывать сорочку сердца – перикард, и в полости перикарда обрабатывать сосуды», – объяснил заведующий торакальным отделением №1 Валерий Матвеев.

Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно. Равшана выписали. Впереди этап лечения у онкологов в Республиканском клиническом онкодиспансере.

Валерий Матвеев подчеркнул, что с одним легким можно спокойно жить, главное, вести здоровый образ жизни и не курить. Равшан подтвердил, что сейчас дышит нормально.

По подсчетам завотделением, за этот год таких операций провели порядка 20 штук. В подобных случаях врачи стремятся по возможности сохранить легкое настолько, насколько это позволяет сделать запущенность процесса.