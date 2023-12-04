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Врачи РКБ Татарстана восстановили женщине сломанный после падения на льду нос
Оториноларингологи Республиканской клинической больницы Татарстана восстановили и сделали пластику носа 37-летней женщине, которая поскользнулась из-за гололеда. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.
Женщина упала 24 ноября в Лениногорске, ударившись переносицей о ступеньку лестницы. Скорая помощь доставила женщину в ЦРБ, где ей диагностировали открытый перелом носа со смещением. Врачи наложили швы и перевели женщину в РКБ Татарстана.
Казанские врачи сделали репозицию костей носа и наложили внутрикожные швы, как при пластической операции.
Три недели женщине необходимо будет ходить с силиконовыми пластинами, после чего их уберут и нос окончательно восстановится.
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