Врачи РКБ Татарстана восстановили женщине сломанный после падения на льду нос

Оториноларингологи Республиканской клинической больницы Татарстана восстановили и сделали пластику носа 37-летней женщине, которая поскользнулась из-за гололеда. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Женщина упала 24 ноября в Лениногорске, ударившись переносицей о ступеньку лестницы. Скорая помощь доставила женщину в ЦРБ, где ей диагностировали открытый перелом носа со смещением. Врачи наложили швы и перевели женщину в РКБ Татарстана.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Казанские врачи сделали репозицию костей носа и наложили внутрикожные швы, как при пластической операции.

Три недели женщине необходимо будет ходить с силиконовыми пластинами, после чего их уберут и нос окончательно восстановится.