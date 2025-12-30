Врачи РКБ Татарстана восстановили мужчине орбиту глаза из части его же ребра

Фото: РКБ

В Татарстане врачи Республиканской клинической больницы восстановили орбиту глаза мужчине после травмы с помощью реберного хряща. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

В начале декабря 30-летний житель Тетюшского района получил травму глаза. Веко перестало полноценно открываться, а в травмированном глазу появилось двоение.

Мужчине диагностировали перелом дна орбиты и направили в РКБ. С помощью компьютерной томографии и 3Д-принтера медики смоделировали часть черепа с переломом и определились с необходимым материалом для реконструкции.

Фото: РКБ

Микрохирурги выделили из грудной клетки мужчины реберный хрящ, после чего челюстно-лицевые хирурги пересадили трансплантат в орбиту. Операция длилась два часа и прошла успешно. Зрение было восстановлено.