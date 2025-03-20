Врачи РКБ Татарстана удалили огромную кисту изо рта 23-летнего пациента

Врачи РКБ провели успешную операцию по удалению огромной кисты изо рта 23-летнего жителя Кукморского района. Образование выросло всего за полтора месяца, мешая пациенту разговаривать. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Молодой человек заметил необычное уплотнение во рту и обратился за медицинской помощью. Обследование показало, что это врожденная дермоидная киста, о существовании которой пациент ранее не знал.

Под руководством челюстно-лицевого хирурга Райнура Мухаметзянова и его помощника киста была успешно удалена через разрез внутри ротовой полости. Спустя четыре дня после операции счастливый пациент вернулся домой.