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Общество 20 марта 2025 16:34

Врачи РКБ Татарстана удалили огромную кисту изо рта 23-летнего пациента

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Врачи РКБ провели успешную операцию по удалению огромной кисты изо рта 23-летнего жителя Кукморского района. Образование выросло всего за полтора месяца, мешая пациенту разговаривать. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Молодой человек заметил необычное уплотнение во рту и обратился за медицинской помощью. Обследование показало, что это врожденная дермоидная киста, о существовании которой пациент ранее не знал.

Под руководством челюстно-лицевого хирурга Райнура Мухаметзянова и его помощника киста была успешно удалена через разрез внутри ротовой полости. Спустя четыре дня после операции счастливый пациент вернулся домой.

Фото: Пресс-служба РКБ

#ркб #операция
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