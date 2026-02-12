Врачи РКБ Татарстана удалили липому размером с ладонь на лице у мужчины
Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили большую липому, выросшую на лице у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба клиники.
63-летний мужчина обратил внимание на маленькое образование около года назад, но за последний месяц опухоль резко выросла и мужчина решил обследоваться. Врачи Республиканского онкодиспансера исключили онкологию и отправили пациента в РКБ Татарстана на плановую операцию.
В отделении челюстно-лицевой хирургии специалисты за два часа успешно удалили образование, росшее из височной ямки. Мужчина готовится к выписке.