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Общество 6 марта 2025 16:38

Врачи РКБ Татарстана убрали у пациентки 20 миом, сохранив матку

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Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили 20 миом у 39-летней жительницы Алькеевского района Татарстана. Самое главное, что доктора смогли сохранить матку. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Во время предварительных обследований специалисты отмечали, что на фоне такого количества миом практически не видно матку, и, скорее всего, ее придется удалить.

«Около двух с половиной часов мы с коллегами удаляли узлы с шеечным и перешеечным расположением. Это очень сложная ситуация. Невозможно было даже шейку матки увидеть из-за узлов. Мы практически собрали матку заново», – объяснила акушер-гинеколог гинекологического отделения РКБ Татарстана Регина Яковлева.

Команде врачей РКБ удалось сохранить женщине матку, через несколько дней после операции ее выписали домой.

По словам специалистов, через некоторое время женщине можно будет беременеть – ради этого и старались три хирурга в операционной.

#Перинатальный центр РКБ #РКБ Татарстана #беременность
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