Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь бортпроводника одной из российских авиакомпаний

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли бортпроводника одной из крупнейших российских авиакомпаний.Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-сдужбе РКБ.

Рейс, на котором 55-летний москвич был в роли главного инструктора бортпроводников, вылетел из Сочи в Москву 14 сентября. В задачи мужчины входило обучение и контроль за новой команды бортпроводников. Уже в небе 55-летний инструктор почувствовал недомогание – заболело серце, состояние постепенно ухудшалось. Капитан судна принял решение экстренно садиться в аэропорту Казани.

Мужчину в критическом состоянии с кардиогенным шоком доставили в РКБ Татарстана.

«Нашему пациенту установили стенты и перевели в реанимацию. Состояние было тяжелое, у пациента постоянно падало давление, поэтому почти две недели его выхаживали реаниматологи. Следующий месяц за его здоровье боролись пульмонологи, кардиологи и снова реаниматологи», – рассказали в пресс-службе татарстанской клиники.

Больше месяца команда специалистов боролись за жизнь и здоровье мужчины. В ближайшее время мужчину впыишут, на дальнейшую реабилитацию он отправится по месту жительства.