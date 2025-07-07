Врачи РКБ Татарстана спасли женщину, у которой загноилась матка

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь женщине, у которой загноилась матка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Месяц назад 35-летняя женщина родила мальчика. Место разреза при кесаревом сечении сильно болело, однако новоиспеченную мать выписали домой. Вскоре из послеоперационной раны полился гной.

Карета скорой помощи доставила женщину в РКБ. После обследования врачи сделали вывод, что гноится не просто шов. Матка практически развалилась внутри из-за некроза, гной вылился в брюшную полость, все ткани были заражены. Медики приняли непростое решение – удалить матку, ведь спасти орган было невозможно.

Пациентке чудом удалось избежать сепсиса – если бы инфекция проникла в кровь, она бы не выжила. К сожалению, женщина больше не сможет иметь детей.