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Общество 7 июля 2025 09:40

Врачи РКБ Татарстана спасли женщину, у которой загноилась матка

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Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь женщине, у которой загноилась матка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Месяц назад 35-летняя женщина родила мальчика. Место разреза при кесаревом сечении сильно болело, однако новоиспеченную мать выписали домой. Вскоре из послеоперационной раны полился гной.

Карета скорой помощи доставила женщину в РКБ. После обследования врачи сделали вывод, что гноится не просто шов. Матка практически развалилась внутри из-за некроза, гной вылился в брюшную полость, все ткани были заражены. Медики приняли непростое решение – удалить матку, ведь спасти орган было невозможно.

Пациентке чудом удалось избежать сепсиса – если бы инфекция проникла в кровь, она бы не выжила. К сожалению, женщина больше не сможет иметь детей.

Фото: © Пресс-служба РКБ

#ркб #Хирургия #роды #медицина #Здоровье
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