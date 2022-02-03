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Происшествия
3 февраля 2022  09:10

Врачи РКБ Татарстана спасли застрявшую в станке руку молодого рабочего из Марий Эл

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Травматологи-ортопеды Республиканской клинической больницы Татарстана спасли руку 29-летнего сотрудника Марийского Целлюлозно-Бумажного Комбината, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе клиники.

Руку молодого мужчины затянуло в станок так, что кожу, часть нервов, сухожилий и сосудов просто сорвало с конечности, а кости переломало. В стационаре соседней республики сохранить руку врачи не смогли, поэтому обратились за помощью к татарстанским коллегам.

«30 декабря мужчину санавиацией доставили в РКБ Татарстана. Микрохирурги отделения травматологии №2 около четырех часов  чистили раны, проверяя, что сохранилось. После чего врачи наложили специальный аппарат для ускоренной грануляции - заполнения раны временной сосудистой тканью для подготовки к пересадке кожи», - объяснили в пресс-службе РКБ Татарстана.

Через несколько дней мужчине смогли пересадить кожу с бедер, закрыв поврежденные участки. Спустя пару недель пациент снова вернулся в РКБ для дальнейших процедур. Впереди несколько этапов восстановления и реабилитации.

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