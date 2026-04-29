Общество 29 апреля 2026 17:25

Врачи РКБ Татарстана спасли мужчину после разрыва труднодоступной аневризмы в мозге

Мужчину, у которого разорвалась труднодоступная аневризма, спасли врачи Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Вечером после работы мужчина играл с детьми. Внезапно он почувствовал острую головную боль, у него началось головокружение, а затем – тошнота. К медикам мужчина обращаться не стал, однако утром состояние не улучшилось и было решено ехать в больницу, где врачи диагностировали разрыв аневризмы в мозгу и направили его в РКБ.

У мужчины нашли две маленькие аневризмы супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии – которая из них разорвалась из-за кровоизлияния, определить было невозможно.

Рентгенхирург Марсель Валеев и заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 Андрей Терегулов попытались эмболизировать аневризму, но из-за анатомии сосуда и самой аневризмы это оказалось невозможной задачей.

От открытой операции, которую делают в случае невозможности эндоваскулярного вмешательства, нейрохирурги отказались из-за опасного расположения аневризмы. Единственным способом помочь пациенту в таком случае остается установка потокоперенаправляемого стента. Этот стент позволяет перенаправить кровь от аневризмы в сторону здоровой части сосуда. Однако в остром периоде проводить эту операцию нельзя.

«Если операцию не сделать, случится повторный разрыв аневризмы, который приведет к гибели пациента. Установка стента сразу после разрыва тоже грозит летальным исходом», – объяснили в РКБ.

Когда риск повторного разрыва миновал, мужчину направили в операционную. За полтора часа пациенту установили два стента. После этого его несколько дней наблюдали в отделении, а затем он был выписан из клиники.

#РКБ Татарстана #Здоровье #медицина
Самое читаемое
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

28 апреля 2026
