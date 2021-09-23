Врачи РКБ Татарстана выходили малыша и маму, которые поступили после домашних родов

24-летнюю женщину и ее новорожденного сына в Перинатальный центр РКБ доставила скорая. Еще с дороги медикам сообщили, что оба в тяжелейшем состоянии после домашних родов.

Малыш весом в 4 килограмма появился на свет за два часа до этого.

«Когда обоих привезли в приемный покой Перинатального центра, малыш не дышал, сердцебиение было единичным, температура не измерялась. У неонатологов и детских реаниматологов в распоряжении были секунды», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе больницы.

Около часа врачи отделения новорожденных стабилизировали состояние малыша. Ребенка подключили к мониторам, ИВЛ и термокостюму. Его медленно согревали. Только через 18 часов температура его тела достигла 36, 6. Но состояние все равно оставалось тяжелым.

«Мама потеряла два с половиной литра крови. Из скорой ее сразу увезли в реанимацию. Большая кровопотеря и нестерильные условия стали причиной ее тяжелого состояния. Как только ее состояние стабилизировалось, она попросилась к сыну», – рассказали в пресс-службе больницы.

Спустя 11 дней малыш начал дышать сам. Но лечение ещё продолжается. Никаких прогнозов врачи пока давать не могут.