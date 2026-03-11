news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 12:34

Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой разорвалась опухоль почки

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане врачи Республиканской клинической больницы спасли беременную женщину, у которой случился разрыв опухоли почки. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Женщина была на 22-й неделе беременности. Внезапно у нее начались боли в животе, от которых она начала терять сознание. В РКБ женщина прошла УЗИ, врач заподозрил образование почки, а МРТ показала разрыв этой опухоли.

Роженице была нужна срочная операция. Медики решили удалять образование, сохранив и беременность, и почку. Заведующий отделением урологии №2 Михаил Ульянин и урологи Искандер Хуснуллин и Вера Суслова около двух часов вылущивали образование из почки.

Во время операции за показателями женщины и малыша следили анестезиолог-реаниматолог Светлана Булашова и руководитель Перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина. Операция прошла успешно.

Предварительная гистология показала злокачественное образование. После дополнительного исследования в РКОД Татарстана онкология не подтвердилась.

Впоследствии женщина родила здорового сына весом 3700 граммов.

#опухоль #роды и беременность #сложная операция #РКБ Татарстана #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров