Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой разорвалась опухоль почки

В Татарстане врачи Республиканской клинической больницы спасли беременную женщину, у которой случился разрыв опухоли почки. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Женщина была на 22-й неделе беременности. Внезапно у нее начались боли в животе, от которых она начала терять сознание. В РКБ женщина прошла УЗИ, врач заподозрил образование почки, а МРТ показала разрыв этой опухоли.

Роженице была нужна срочная операция. Медики решили удалять образование, сохранив и беременность, и почку. Заведующий отделением урологии №2 Михаил Ульянин и урологи Искандер Хуснуллин и Вера Суслова около двух часов вылущивали образование из почки.

Во время операции за показателями женщины и малыша следили анестезиолог-реаниматолог Светлана Булашова и руководитель Перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина. Операция прошла успешно.

Предварительная гистология показала злокачественное образование. После дополнительного исследования в РКОД Татарстана онкология не подтвердилась.

Впоследствии женщина родила здорового сына весом 3700 граммов.