Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину после разрыва аневризмы

Фото: пресс-служба РКБ

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли женщину на большом сроке беременности с разрывом аневризмы почки, кровоизлиянием, и опухолью этой почки. Об этом сообщила пресс-служба РКБ.

38-летняя женщина без каких-либо видимых причин упала в обморок от пронзающей боли в районе поясницы. Ее привезли в Рыбно-Слободскую центральную районную больницу.

В ЦРБ женщину начали обследовать, параллельно врачи консультировались с РКБ. По настоянию заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Нигины Нигматулиной, женщину решили сразу переводить в Перинатальный центр РКБ.

Доктора обнаружили гематому от разорвавшейся аневризмы и еще одну аневризму внутри большой опухоли почки. Это были истинная и ложная аневризмы. Истинная, к счастью, не разорвалась. А ложная сформировалась, как предполагают врачи, в результате повреждения сосуда после травмы, полученной за пару дней до этого при падении с лестницы. То есть в месте удара сосуд разорвался, случилось кровоизлияние, и сформировалась гематома. В любой момент эта гематома могла разорваться, и тогда произошло бы кровоизлияние в брюшную полость.

Урологи, хирурги-онкологи, акушеры-гинекологи, детские реаниматологи, рентген-хирурги и диагносты приняли решение делать эмболизацию почечной артерии, затем кесарево сечение и следом операцию на почке. Вмешательство прошло успешно, а гистология подтвердила, что образование доброкачественное.

Ребенка, родившегося на 33-й неделе беременности, выходили в отделении реанимации новорожденных и в отделении патологии новорожденных.

Сегодня новоиспеченную мать с дочерью выписывают из РКБ.