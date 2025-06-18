Врачи РКБ Татарстана сохранили жительнице Мелитополя матку, удалив большую опухоль
Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили женщине из Мелитополя большую опухоль. Так они сохранили жительнице Запорожской области матку. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.
В конце прошлого года Марине поставили диагноз лейомиома с геморрагическим синдромом – опухоль матки с кровотечением. В то время рентген-хирурги РКБ выезжали в командировку в Запорожскую область, где вместе с местными специалистами помогали пациентам с инсультами и инфарктами, а параллельно и гинекологическим пациенткам с миомами.
В одной из женских консультаций Марине посоветовали обратиться в Казань – к тем же специалистам, поскольку в Мелитополе такие операции еще не поставили на поток. По словам заведующего отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрея Терегулова, гинекологи Мелитополя установили, что размер и расположения не позволяли убрать только миому, пришлось бы вырезать и матку. Врачи очень хотели сохранить орган.
«Мы закрыли сосуды, питающие опухоль, чтобы миома перестала расти. На тот момент она была семь-восемь сантиметров в диаметре, а через несколько месяцев она будет в десять раз меньше. Никаких кровотечений и неприятных ощущений у женщины больше не будет», – объяснил Андрей Терегулов.
По словам Марины, в Мелитополе остаются более десяти женщин с таким же диагнозом. Приедут ли они в Казань или их будут оперировать в новых операционных на родине, станет известно позже. 46-летняя Марина безмерно благодарна и запорожским, и татарстанским врачам за помощь и поддержку.
«У нас острая нехватка врачей и среднего медперсонала. Они просто встали, бросили все и уехали, когда началась СВО. А сейчас стали возвращаться, начинают жизнь по новым законам. Открылся большой онкодиспансер, который Украина строила десять лет, а Россия все сделала за последний год. Строится перинатальный центр. Спасибо вашим врачам», – сказала женщина.