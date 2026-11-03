Врачи РКБ Татарстана собрали ногу женщине, пострадавшей от нападения медведя

Травматологи Республиканской клинической больницы Татарстана восстановили ногу женщины, пострадавшей после нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Животное напало на 55-летнюю женщину и ее коллег во время командировки в Иркутск. Зверь пытался прорваться в дома, где расположилась группа, ломал двери и окна. Супруг женщины отвлек внимание медведя на себя и погиб. Выпрыгивая из окна второго этажа, она получила тяжелый перелом большеберцовой кости с полным смещением.

В больнице оказали экстренную помощь, после чего предстояло определиться, где делать плановую операцию по восстановлению ноги. Пациентка обратилась к татарстанским врачам. Травматологам пришлось сделать три операции в одной, чтобы собрать ногу заново.

«Сначала травматологи установили аппарат Илизарова, чтобы растянуть смещенную голень и выровнять по оси. Затем наложили пластину с винтами, зафиксировав одну колонну кости, после чего проделали то же самое со второй колонной. Далее аппарат Илизарова убрали. Еще одна сложность заключалась в том, что бедренная кость продавила вниз большеберцовую кость, образовав дефект. Необходимо было все это восстановить и зафиксировать сустав», – объяснил заведующий травматологическим отделением №1 РКБ Гамиль Гарифуллов.

Операция продлилась четыре часа и прошла успешно. На следующий день женщина встала на ноги и начала ходить с ходунками. На восстановление у пациентки, по оценке врачей, уйдет до полугода.