Врачи РКБ Татарстана провели в больницах Запорожской области 60 операций

60 операций пациентам с инсультами и инфарктами сделали врачи Республиканской клинической больницы Татарстана в Запорожской области. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Заведующий отделением рентген-хирургических методов лечения и диагностики №1 Андрей Терегулов, рентген-хирурги Марсель Валеев и операционная медсестра Елена Семенова весь сентябрь работали в Мелитопольской областной больнице, Перинатальном центре Запорожской области и Бердянской городской больнице.



«Мы приехали не учить коллег, а им в помощь. Так и сказали им – мы будем вашими руками. Там молодые врачи – молодые неврологи, они очень хорошо подготовлены. Новое оборудование закуплено. Не хватало только выстроенной системы, с чем мы и помогли», – отметил Андрей Терегулов.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

До мая 2024 года в Запорожской области не существовало рентген-эндоваскулярный службы, а пациентов с сосудистыми катастрофами доставляли в больницы Мариуполя. Жителей области с инсультами и инфарктами возили в сосудистый центр за 220 километров, что негативно сказывалось на их состоянии.



Весной 2024 года в клиники Запорожской области Минздрав России закупил ангиографическую установку, два компьютерных томографа, один магнитно-резонансный томограф и оборудование для ранней реабилитации пациентов с острым ишемическим инсультом.