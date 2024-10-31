news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
ЛНР и Татарстан 31 октября 2024 16:01

Врачи РКБ Татарстана провели в больницах Запорожской области 60 операций

Скопировать ссылку

60 операций пациентам с инсультами и инфарктами сделали врачи Республиканской клинической больницы Татарстана в Запорожской области. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Заведующий отделением рентген-хирургических методов лечения и диагностики №1 Андрей Терегулов, рентген-хирурги Марсель Валеев и операционная медсестра Елена Семенова весь сентябрь работали в Мелитопольской областной больнице, Перинатальном центре Запорожской области и Бердянской городской больнице.

«Мы приехали не учить коллег, а им в помощь. Так и сказали им – мы будем вашими руками. Там молодые врачи – молодые неврологи, они очень хорошо подготовлены. Новое оборудование закуплено. Не хватало только выстроенной системы, с чем мы и помогли», – отметил Андрей Терегулов.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

До мая 2024 года в Запорожской области не существовало рентген-эндоваскулярный службы, а пациентов с сосудистыми катастрофами доставляли в больницы Мариуполя. Жителей области с инсультами и инфарктами возили в сосудистый центр за 220 километров, что негативно сказывалось на их состоянии.

Весной 2024 года в клиники Запорожской области Минздрав России закупил ангиографическую установку, два компьютерных томографа, один магнитно-резонансный томограф и оборудование для ранней реабилитации пациентов с острым ишемическим инсультом.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

#ркб #ЛНР и Татарстан #врачи на СВО
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100