Врачи РКБ Татарстана поставили первые кардиостимуляторы российского производства

Трехкамерные кардиостимуляторы отечественного производства поставили врачи Республиканской клинической больницы Татарстана. Устройство имплантируют пациентам при сердечной недостаточности с блокадой левой ножки пучка Гиса.

«Кардиостимуляторы мы ставим около 30 лет. Однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы российского производства появились у нас практически сразу. А трехкамерные – более сложные кардиостимуляторы – в России не производили», – объяснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РКБ Сергей Еремин.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Сложность трехкамерных кардиостимуляторов заключается в том, что устройство стимулирует сразу два желудочка, сокращение которых должно быть одновременным.

«Наш кардиостимулятор ничем не уступает зарубежному. Длительное время не получалось выпустить нашу разработку на рынок из-за бюрократических моментов», – добавил начальник отдела разработки медтехники компании-производителя Александр Алёхин.

Всего в год врачи РКБ устанавливают порядка 500 кардиостимуляторов, 30-40 из которых – трехкамерные.