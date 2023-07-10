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Врачи РКБ Татарстана помогли появиться на свет тройне
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Сразу три малыша появились на свет в РКБ Татарстана.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, на свет появились три мальчика с весом 2500, 2370 и 2230 граммов. В настоящее время дети находятся в реанимации новорожденных.
Стоит отметить, на данный момент в Перинатальном центре республиканской больницы одна тройня и пять двоен.
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