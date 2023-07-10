Врачи РКБ Татарстана помогли появиться на свет тройне

Сразу три малыша появились на свет в РКБ Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, на свет появились три мальчика с весом 2500, 2370 и 2230 граммов. В настоящее время дети находятся в реанимации новорожденных.

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

Стоит отметить, на данный момент в Перинатальном центре республиканской больницы одна тройня и пять двоен.