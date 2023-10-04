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Врачи РКБ Татарстана открыли кабинет гемодиализа в Спасском районе
В центральной районной больнице Спасского района Татарстана открыли кабинет гемодиализа на два диализных места, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе РКБ Татарстана.
Первое время заведующий отделением гемодиализа РКБ Наиль Гатиятуллин и процедурная медсестра Разиля Харисова будут помогать районным коллегам налаживать необходимую работу кабинета.
«Жители Болгар и Спасского муниципального района получили приближенную диализную помощь. Помимо амбулаторного, появилась возможность проведения острого гемодиализа, что очень важно для оказания необходимой диализной помощи при остром почечном повреждении», – объяснил Наиль Гатиятуллин.
На сегодняшний день в районе на гемодиализе находятся пять человек, которым раньше приходилось ездить на диализ в Чистополь.
Это первый случай открытия гемодиализа на базе ЦРБ с малой численностью населения в районе.
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