Врачи РКБ Татарстана откачали папу с дочкой, которых скорая привезла из аэропорта

Жителя Казани – гражданина Таджикистана – сегодня утром доставили в РКБ с приступом эпилепсии из казанского аэропорта, сообщили агентству в пресс-службе клиники. 38-летний мужчина летел вместе с дочкой и почувствовал себя плохо еще на борту. В аэропорту ему потребовалась медицинская помощь.

«Медики скорой помощи привели мужчину в чувство и доставили в РКБ, где его осмотрели врачи и оказали всю необходимую помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась, как выяснилось, эпилепсией он страдает с подросткового возраста. Пока осматривали папу с приступом эпилепсии упала его 11-летняя дочка», – объяснили в пресс-службе больницы.

Медики оказали им всю необходимую помощь, потребовалось реанимационное сопровождение, после чего девочку перевезли в ДРКБ.

В настоящее время жизни папы и дочки ничего не угрожает. Мужчину медики отпустили домой.