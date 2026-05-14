Общество 14 мая 2026 14:59

Врачи РКБ Татарстана достали таракана из уха студента

Таракана из уха студента извлекли оториноларингологи Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

23-летний студент из Таджикистана обратился в приемно-диагностическое отделение больницы с жалобами на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе.

Во время осмотра врач Билал Галлямшин обнаружил в ушном проходе пациента таракана и извлек его с помощью микрохирургических ушных щипцов. Процедура прошла без осложнений.

#РКБ Татарстана #тараканы
