Врачи РКБ Татарстана достали куриную кость от шашлыка из пищевода мужчины без операции

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана достали куриную кость от шашлыка из пищевода мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.

Накануне 61-летний мужчина решил на ходу перекусить куриным шашлыком. Он съел пару кусков и подавился. Мужчина решил, что рано или поздно кусок мяса окажется в желудке и не застрянет в пищеводе.

Рано утром мужчина оказался в приемном отделении РКБ Татарстана, потому что кость встала в устье пищевода.

Оториноларингологи осмотрели его и вызвали торакальных хирургов, а также эндоскопистов. В течение полутора часов медики вытаскивали кость, которую никак не мог подцепить эндоскоп. Заведующему отделением эндоскопии Марату Назмееву и торакальному хирургу Ранису Гайсину все же удалось извлечь инородное тело из пищевода, избавив пациента от операции.

Мужчину оставили на несколько дней в стационаре для наблюдения. Три дня ему придется питаться через зонд, чтобы место, где застряла кость, зажило.