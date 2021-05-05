Врачи РКБ спасли студента-медика из Египта, который по ошибке выпил уксус

В реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана накануне праздников поступил студент-медик из Египта, который по ошибке выпил 9%-й уксус. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе РКБ.



По словам парня, стеклянный стакан с жидкостью стоял на столе. Он решил, что это вода и выпил.



Студента быстро доставили в РКБ, врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С помощью специального зонда медики промыли внутренности, и госпитализировали парня в реанимацию.



Сейчас студент-медик идет на поправку, ест сам, тяжелых осложнений удалось избежать.