В реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана накануне праздников поступил студент-медик из Египта, который по ошибке выпил 9%-й уксус. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе РКБ.
По словам парня, стеклянный стакан с жидкостью стоял на столе. Он решил, что это вода и выпил.
Студента быстро доставили в РКБ, врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С помощью специального зонда медики промыли внутренности, и госпитализировали парня в реанимацию.
Сейчас студент-медик идет на поправку, ест сам, тяжелых осложнений удалось избежать.
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Врачи РКБ спасли студента-медика из Египта, который по ошибке выпил уксус
В реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана накануне праздников поступил студент-медик из Египта, который по ошибке выпил 9%-й уксус. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе РКБ.