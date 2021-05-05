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Ру Тат
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5 мая 2021  11:50

Врачи РКБ спасли студента-медика из Египта, который по ошибке выпил уксус

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В реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана накануне праздников поступил студент-медик из Египта, который по ошибке выпил 9%-й уксус. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе РКБ.

По словам парня, стеклянный стакан с жидкостью стоял на столе. Он решил, что это вода и выпил.

Студента быстро доставили в РКБ, врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С помощью специального зонда медики промыли внутренности, и госпитализировали парня в реанимацию.

Сейчас студент-медик идет на поправку, ест сам, тяжелых осложнений удалось избежать.

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